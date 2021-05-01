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Hisarcık’ta kısıtlamaya zabıta desteği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye zabıta ekipleri, tam kapanma sürecinde hafta sonları ilçede kontrol noktaları oluşturarak polis ekiplerine destek veriyor.

KÜTAHYA 01.05.2021, 18:24
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Hisarcık’ta kısıtlamaya zabıta desteği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye zabıta ekipleri, tam kapanma sürecinde hafta sonları ilçede kontrol noktaları oluşturarak polis ekiplerine destek veriyor.

Hafta sonu ilçede kontrol noktaları oluşturan belediye zabıta ekipleri durdurdukları araç sürücülerinin izin belgelerinin olmadığını kontrol ediyor. İzin belgeleri olmayanlara cezai işlem uygulanıyor.
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