Hisarcık’ta kan bağışı kampanyası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 36 ünite kan toplandı.

Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Dr. İsmail Cihat Tuna nezaretinde Güner Önce Caddesinde başlatılan kan bağışı kampanyasında 6 saatlik sürede 36 ünite kan alındı.

Kan bağışının hem sağlık, hem de kana ihtiyaç duyanlar açısından çok önemli olduğunu ifade eden Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, “ Kan vermeye engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, 18-65 yaş arasındaki herkes kan verebilir. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” dedi.