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Hisarcık’ta kamu personeli denetim için sahada
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde uzaktan ve esnek çalışan kamu personeli, tam kapanma sürecinde hafta içi ilçede kontrol noktaları oluşturarak emniyet güçlerine destek veriyor.
KÜTAHYA 06.05.2021, 11:30
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde uzaktan ve esnek çalışan kamu personeli, tam kapanma sürecinde hafta içi ilçede kontrol noktaları oluşturarak emniyet güçlerine destek veriyor.6 nokta ve güzergahta günde 2 saat vardiya usulü görevli uzaktan ve esnek çalışan kamu personelinden oluşan 24 kişilik ekip araç ve yayaların izin belgesi denetimini yaparak olumsuz bir durumda emniyet güçlerine haber veriyorlar.