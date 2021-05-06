banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter'da yeni dönem başlıyor!
Twitter'da yeni dönem başlıyor!
Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!
Emniyet'ten kritik uyarı! Instagram'a dikkat!
Sağlık hizmetlerinde yüzde 20’ye varan zam
Sağlık hizmetlerinde yüzde 20’ye varan zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor; işte yeni limit...
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti değişiyor; işte yeni limit...

Hisarcık’ta kamu personeli denetim için sahada

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde uzaktan ve esnek çalışan kamu personeli, tam kapanma sürecinde hafta içi ilçede kontrol noktaları oluşturarak emniyet güçlerine destek veriyor.

KÜTAHYA 06.05.2021, 11:30
Hisarcık’ta kamu personeli denetim için sahada

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde uzaktan ve esnek çalışan kamu personeli, tam kapanma sürecinde hafta içi ilçede kontrol noktaları oluşturarak emniyet güçlerine destek veriyor.

6 nokta ve güzergahta günde 2 saat vardiya usulü görevli uzaktan ve esnek çalışan kamu personelinden oluşan 24 kişilik ekip araç ve yayaların izin belgesi denetimini yaparak olumsuz bir durumda emniyet güçlerine haber veriyorlar.
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu