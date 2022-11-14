Hisarcık’ta kadınlara yönelik Cenaze Hizmetleri Kursu açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadınlara yönelik Cenaze Hizmetleri Kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde Usta Öğretici Betül Sevinç nezaretinde açılan kursa 24 kişi katılıyor.

İlçede cenaze yıkayan sadece iki kadın bulunduğunu söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, “ İlçemizde cenaze yıkayan kadın sayısını arttırmak amacıyla düzenlediğimiz Cenaze Hizmetleri Kursuna kadınlarımız yoğun ilgi gösterdi. Toplam 32 saatlik kursta kursiyerlerimize cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi uygulamalı olarak gösteriliyor. Ayrıca ölüm öncesi ve sonrası yapılacak işlemler, cenazenin idari ve hukuki işlemleri konularında da bilgilendirmelerde bulunuluyor” dedi.