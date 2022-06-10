Hisarcık’ta jandarmadan izinsiz kazı operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Jandarma ekiplerinin izinsiz kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hisarcık ilçesi Şeyhçakır Köyü Üçtepeler mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı operasyonda H.A.Ö., M.Ö., S.S., Y.K., Y.Y., M.K., O.K., M.Ç. ve A.Ö. isimli 9 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. Jandarmanın bölgede yaptığı aramada 1 adet Jeneratör, 1 adet elektrikli mini vinç, 1 adet el detektörü, 10 adet define arama çubuğu ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.