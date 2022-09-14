Hisarcık’ta İlköğretim Haftası kutlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı çerçevesinde Atatürk İlkokulunda program düzenlendi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak, “ Sevgili çocuklar uzun bir tatilin ardından tekrar okulunuza kavuşmanın, ilk zil sesini duymanın, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorsunuz. İlk defa okula başlamanın heyecanını yaşayan birinci sınıf öğrencilerimiz, okulumuza tekrar hoş geldiniz. “İnsan olma, millet olma davası” olarak benimsediğimiz ilköğretim davası süreci, Atatürk’ün bize gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşma ülkümüzün temelidir. Bu temel, eğitimin ilk ve en önemli basamağıdır. Ne kadar sağlam atılırsa o kadar güvenilir ve o kadar ümit vaat eder olacaktır. 12 Eylül 2022 tarihi itibariyle başlayan 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılının sağlıkla, mutlulukla başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra okul öğrencileri tarafından, şiirler okundu, şarkılar söylendi, ardından sandalye kapmaca ve balon patlatma gösterileri sunuldu. Programda okulun mevcut öğrencileri aralarına yeni katılan 1’inci sınıf öğrencilerine “hoş geldiniz” çiçeği verdi.

İlköğretim Haftası programına Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Tören sonrası Kaymakam İsmail Tosun, Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle tanıştı, sınıfları gezdi.