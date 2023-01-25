Hisarcık’ta İl Afet ve Risk Azaltma Planı toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İl Afet ve Risk Azaltma Planı (İRAP) konulu toplantı düzenlendi.

Seydi Resul İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda Kaymakam İsmail Tosun başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, Esnaf ve Ziraat Odası Başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam İsmail Tosun,” Toplantıyı düzenlememizin amacı köy ve mahallelerde afet olmadan önce neler olabilir? Hangi afetler bekliyor olabilir? Bunlarla ilgili bir dizi hazırlık yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi ülkemiz bir afet bölgesi. Bu yüzden bizim hazırlığımızı tam yapmamız lazım. Kamu görevlileri olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Afetlerde olabilecek riskleri muhtarlarımız daha iyi biliyor. Bu nedenle muhtarlarımız kendi köy ve mahallelerindeki afet riskine konu olabilecek belirleyecekler. Bizde alınan kararları Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ileteceğiz ” dedi.