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Hisarcık’ta “ Hekim Sinan’ı Tanıyorum” projesi
Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan EGEP Projesi çerçevesinde "Hekim Sinan’ı Tanıyorum" isimli proje başlatıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 30.03.2022, 10:15
Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan EGEP Projesi çerçevesinde "Hekim Sinan’ı Tanıyorum" isimli proje başlatıldığı bildirildi.
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İsmail Aydın, “Kütahya’da yaşamış bilim, ilim ve şair özellikleri olan Hekim Sinan’ ı öğrencilerimizin tanıması için ’’Hekim Sinan Kimdir’’, ’’Hekim Sinan Bitkileri’’, ’’Sanal Fotograf Sergisi Oluşturma’’, anasınıfları için resim, lise öğrencileri için kompozisyon yazma yarışmaları başlamıştır. Etkinlikleri düzenleyen öğretmenlerimize ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.