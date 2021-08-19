Hisarcık’ta hatim duası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde müftülük tarafından açılan Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrenciler için hatim duası düzenlendi.

Köy camiinde gerçekleştirilen program Aşrı Şerif okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından, "Daha Kur’an ne Desin" adlı şiir okundu. İşaret dili ile ezgi ve ilahi gösteriminin ardından, kısa sure okunması ve toplu hatim duası yapıldı.

Yaz Kur’an kurslarını bitiren 50 öğrenci için yapılan hatim duası programına katılan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, öğrencilere Kur’an öğrenmenin fazileti ve önemini anlatarak, Kur’an ahlakıyla yaşamanın önemi üzerinde durdu. Öğrencilere başarılar dileyen Müftü Akyol, kurs hocaları İsmail Kocabıyık ve Songül Gündüz’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.