banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Hisarcık’ta haşere ilaçlama çalışması

Hisarcık Belediyesi vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmeleri için ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

KÜTAHYA 24.05.2021, 11:38
Hisarcık’ta haşere ilaçlama çalışması

Hisarcık Belediyesi vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmeleri için ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Halkın sağlığını korumak, daha huzurlu ortamlar sağlamak amacıyla haşerelere karşı doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak ilaçlama çalışması başlattık. Sivrisinek popülasyonunun fazla olduğu özellikle gece saatlerinde araç üstü cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında, çay kenarları ile larva üretimi olabilecek alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
22°
açık