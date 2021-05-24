Hisarcık’ta haşere ilaçlama çalışması

Hisarcık Belediyesi vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmeleri için ilçede sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Halkın sağlığını korumak, daha huzurlu ortamlar sağlamak amacıyla haşerelere karşı doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak ilaçlama çalışması başlattık. Sivrisinek popülasyonunun fazla olduğu özellikle gece saatlerinde araç üstü cihaz ile bütün mahallelerde, çöp konteynerlerinin etrafında, çay kenarları ile larva üretimi olabilecek alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.