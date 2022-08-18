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Hisarcık’ta haşere ilaçlama çalışmaları sürüyor
Hisarcık Belediyesi sivrisinek ve karasinekle mücadele etmek amacıyla cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
KÜTAHYA 18.08.2022, 09:56
Hisarcık Belediyesi sivrisinek ve karasinekle mücadele etmek amacıyla cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan haşereye yönelik tüm mahalle ve sokaklarda ilaçlama çalışmasının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Çalışkan,” Haşerenin, vatandaşlarımızın yaşam standardını olumsuz etkilememesi için Araç Üstü Cihaz ile cadde ve sokaklarda yürütülen ilaçlama çalışmalarında, insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar kullanılmaktadır” dedi.