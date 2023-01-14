Hisarcık’ta güvercinlere yem

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet Meydanını mesken tutan yüzlerce güvercin için belediye ekipleri tarafından her gün yem bırakılıyor.

Belediye Zabıta ekipleri, havaların soğumasıyla yem bulmakta güçlük çeken ve Cumhuriyet Meydanındaki Belediye Hizmet Binası önünde toplanan güvercinlerin aç kalmaması için her gün sabahları yem bırakıyor.