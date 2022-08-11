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Hisarcık’ta gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda ürünü satan iş yerlerinde rutin olarak denetimler devam ediyor.
KÜTAHYA 11.08.2022, 09:44
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda ürünü satan iş yerlerinde rutin olarak denetimler devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde özellikle bozulması kolay olan tavuk eti, yoğurt gibi ürünlere öncelik veriliyor. Lokantalarda hijyen denetimi yapılırken, ayrıca denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığından alınan gıda satış evrakları da kontrol ediliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Ağustos ayı içerisinde 16 gıda ürünü satan perakende ve toplu tüketim yerinin denetleneceğini belirttiler.