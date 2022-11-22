Hisarcık’ta gençlerle program

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen toplantıda gençlere, “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” adlı program çerçevesinde yapılması gereken çalışmalar anlatıldı.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol’un 2023 yılının önemiyle alakalı görüşleri dile getirdiği toplantıda, AK Parti Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Pırıl Özçelik, hem MKYK, hem Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olması dolayısıyla seçimin önemi, sandıklara sahip çıkılması ve “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” adlı programla alakalı çalışmaların yapılmasıyla ilgili isteklerini dile getirdi.

Toplantıya iştirak eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” AK Parti Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Pırıl Özçelik ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Usame Doğan ve yönetim kurulu, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Varol, İlçe Kadın kolları Başkanımız Havva Özaydın ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katıldığı toplantımıza katılım sağladık. Gençlerimizin azim ve kararlılıkla çalışmalarını canı gönülden kutluyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Hedef 2023” dedi.