Hisarcık’ta geçen yıl evlenen çift sayısı arttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 2021 yılında bir önceki yıla oranla evlenen çift sayısında artış görüldüğü bildirildi.

Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse yaptığı açıklamada, "Evlilik hayali kuran genç çiftlerin korkulu rüyası haline gelen altın fiyatlarında 2021 yılında rekor artışlara rağmen ilçe merkezinde belediyemizce 59 çiftin nikâhı kıyıldı. 2020 yılında ise 47 çiftin nikâhı kıyılmıştı" dedi.