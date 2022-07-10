banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yemenli Abdullah’ın Beytullah hasreti bitti
Yemenli Abdullah’ın Beytullah hasreti bitti
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
Kurban etlerini uzun süre poşette bırakmayın
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
700 yıllık ’Kanlı Pelit’ efsanelerle yaşıyor
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı

Hisarcık’ta feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden genç, Karaağıl köyünde toprağa verildi.

KÜTAHYA 10.07.2022, 16:04
Hisarcık’ta feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden genç, Karaağıl köyünde toprağa verildi.

Dün sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde kullandığı aracıyla tarlaya savrulan ve yangın çıkan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Burak Taşdemir, ilçeye bağlı Karaağıl köyünde toprağa verildi. 21 yaşındaki Taşdemir’in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Karaağıl köyü mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da katıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu