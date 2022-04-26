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Hisarcık’ta elma bahçelerinde hastalık kontrolü
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçelerinde hastalık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
KÜTAHYA 26.04.2022, 10:27
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçelerinde hastalık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince Dereköy köyünde bulunan 6 dekarlık elma bahçesinde hastalık kontrolü yapıldı. Ayrıca üreticiye bereketli bir yıl geçirmesi için çeşitli önerilerde bulunuldu.