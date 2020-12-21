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Hisarcık’ta elektrik kesintilerine tepki
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pandemi döneminde sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları adeta canından bezdirdi.
KÜTAHYA 21.12.2020, 10:40
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pandemi döneminde sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları adeta canından bezdirdi.
Elektrik kesintilerinden en çok kendilerinin mağdur olduğunu belirten ilçe esnaflarından paket servisi yapan Mehmet Altınok, bir buçuk hafta içerisinde haber verilmeden beş defa yaklaşık birer saate yakın elektrik kesintisi uygulandığını söyledi.Altınok,” Cumhuriyet Meydanında bulunan iş yerimdeki ızgaralarımda ve makinelerimde siparişler olduğu esnada elektrikler kesilince haliyle siparişler yarım kalıyor. Bu yüzden maddi kayba uğruyorum. Pandemi döneminde zaten esnaf zor durumda, umudunu pakete bağlamış. Bari elektrikleri kesmeyin. Elektrik ücretini bir gün geciktirdiğinizde diğer gün ihbarname geliyor. Bir hafta içinde faturayı ödemediğinde elektriği kesiyorlar. Peki kesintiler yüzünden uğradığımız zararı kim ödeyecek? diye konuştu.
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