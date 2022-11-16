Hisarcık’ta “Dünya Koah Günü” etkinlikleri

Kütahya’nı Hisarcık ilçesinde Dünya Koah Günü çerçevesinde Dereköy Köyü’nde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) standı açıldı.

Hisarcık İlçe Hastanesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Dünya Koah Günü çerçevesinde Hisarcık ilçemize bağlı Dereköy Köyü’nde pazar yerine stant açılarak hastanemiz personellerinden Hemşire Medine Asan Oğur ve Ebe Melisa Uçan tarafından halka bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapılmıştır” denildi.