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Hisarcık’ta döküntü elma alımları başladı

Hisarcık ilçesinde döküntü elma alımlarına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 12.10.2021, 11:07
Hisarcık’ta döküntü elma alımları başladı

Hisarcık ilçesinde döküntü elma alımlarına başlandığı bildirildi.

Döküntü elma fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 40’lık bir artış olduğunu söyleyen tüccar Hakkı Ünal,” Geçen yıl döküntü elmanın kilosu 50 kuruş idi, bu yıl ise 70 kuruştan alım yapıyoruz. Bu yıl yöremizde elma rekoltesi yüksek. Üreticiler hasattan önce dibine düşen elmaları toplayıp ya yaş olarak, ya da doğrayıp kuruttuktan sonra kurusunun kilosunu 4 TL’den satarak değerlendirmektedir. Üreticilerden satın aldığımız döküntü elmaları İzmir’deki meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz” dedi.

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