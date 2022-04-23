Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sonunda, Milli Egemenlik haftasında, “Ulusal Egemenliğimizin Mirasçısı Çocuklarımız” konulu ilkokul öğrencileri arasında resim ve ortaokul öğrencileri arasında şiir yarışması, ilk ve ortaokullar arası Mangala Turnuvası ile tören alanında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.