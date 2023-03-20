Hisarcık’ta depremzedelere manevi destek

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü İmam Hatipleri ve Kur’an kursu hocaları ilçedeki depremzedelere manevi destek sağlıyor.

Çimenlik Camiinde İmam Hatip Ali Sevinç’in ilgi ve teşvikleri ile imam odasında namazdan önce ve sonra İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, depremzedelere mübarek günler hakkında açıklama yaptı. Daha sonra da depremzedelerle özel hasbihalde bulundu.

İlçede yaklaşık 100 depremzede bulunduğunu söyleyen Müftü Sebahattin Akyol,” Her biriyle müftülük olarak imamlarımız ve Kur’an kursu hocalarımızla birlikte ilgilenerek manevi destek sağlamaktayız. Rabbim depremzedelerimizin yaralarını en kısa zamanda sarmayı aziz milletimize nasip eylesin” dedi.