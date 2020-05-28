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Hisarcık’ta Cuma namazı pazar yerinde kılınacak

HİSARCIK’TA CUMA NAMAZI KAPALI PAZAR YERİNDE KILINACAK

Hisarcık’ta Cuma namazı pazar yerinde kılınacak

HİSARCIK’TA CUMA NAMAZI KAPALI PAZAR YERİNDE KILINACAK

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:17
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Hisarcık’ta Cuma namazı pazar yerinde kılınacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle cuma namazının Kapalı Pazar yerinde kılınacağı açıklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Cuma namazlarının ilçe merkezinde Şehitler Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar yerinde, köylerde ise Köy Muhtarlıklarının belirlediği şartlara uygun alanlarda muhtarlıkların ve İlçe Müftülüğünün alacağı tedbirler çerçevesinde kılınabileceği belirtildi.

İlçe Müftüsü Mustafa Arda, sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların namazlarını evlerinde kılmaya devam edeceklerini söyledi.

Arda, “ 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren ilçemizde Cuma namazı Kapalı Pazar yerinde, öğle ve ikindi namazları ise camilerimizde kılınacaktır. Camilerimizde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetleri evde kılınacak ve tesbihatta evde yapılacaktır. Cemaat fiziksel temastan uzak duracak ve sosyal mesafe kuralına riayet edecektir. Ayrıca herkesin maske kullanması zorunlu olacak, maskesi olmayan kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir. Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri gerekmektedir. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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