Hisarcık’ta “Cuma gecesi ailece camideyiz” programı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen “Cuma gecesi ailece camideyiz” programına katılıyorlar.

Çarşı Camii’ndeki programda Kur’an-ı Kerim okunuyor ve ilçe vaizi Bilal Aydoğdu’nun yapmış olduğu sohbet dinleniyor. Program tövbe istiğfar ve yapılan duayla tamamlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “”Cuma gecesi ailece camideyiz” programı sayesinde gençlerimiz bu manevi iklimden istifade etmiş oluyorlar. Maneviyatla birlikte yetişen gençlerimiz inşallah gelecekte hem ailesine hem ülkemize daha hayırlı bireyler olacaklar. Gençlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.