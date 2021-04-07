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Hisarcık’ta “Covid-19 Slogan Oluşturma” yarışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından, “Sloganlarla Covid-19 Tedbirleri Projesi” kapsamında, ’’Bana Covid-19 Sloganını Söyle’’ isimli slogan oluşturma yarışması düzenlendi.

KÜTAHYA 07.04.2021, 10:24
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Hisarcık’ta “Covid-19 Slogan Oluşturma” yarışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından, “Sloganlarla Covid-19 Tedbirleri Projesi” kapsamında, ’’Bana Covid-19 Sloganını Söyle’’ isimli slogan oluşturma yarışması düzenlendi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, “Sloganlarla Covid -19 Tedbirleri Projesi” kapsamında Covid-19 ile ilgili alınan tedbir ve kuralların çok önemli olduğunun toplumun tüm kesimlerine hissettirilmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde ’’Bana Covid-19 Sloganını Söyle’’ isimli ödüllü slogan oluşturma yarışması düzenlediklerini söyledi.

Salgın hastalığa karşı konulan kuralların önemini topluma anlatmak için eğitimcilerin çalışma yapmasının mesleki bir görev olduğunu belirten Müdür Aydın, “ Yarışmada dereceye giren ilk 5 kişi 50 TL değerinde hediye çeki ile ödüllendirilecektir. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde verilecek” dedi.
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