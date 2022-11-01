Hisarcık’ta çiftçilere yüzde 50 hibeli 40 ton arpa ve buğday tohumu dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli sertifikalı 30 ton buğday ve 10 ton arpa tohumu dağıtıldı.

İlçe ve köylerindeki 250 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdare kaynaklı yüzde 50 hibe, 30 ton Çeşit 1252 Makarnalık Buğday ve 10 ton Tarm-92 cinsi sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tohum dağıtım törenine Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mustafa Emre Özkan, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Şen ve çiftçiler katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, ” Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İl Özel İdarenin katkılarıyla bugüne kadar ilçemizde çiftçilerimize en yüksek miktarda arpa ve buğday tohumu dağıtılmıştır. 250 çiftçimizin bu tohumlardan yararlanacak olması bizleri çok mutlu etti. Sertifikalı tohumun önemini vatandaşımız bu tohumları ektiğinde daha iyi anlayacak. Bütün çiftçilerimize şimdiden hayırlı olsun bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Devletin Ar-ge çalışmaları sayesinde çiftçilerin en iyi mahsulü alması için var gücüyle çalıştığını söyleyen Kaymakam İsmail Tosun,” Önümüzdeki dönemde enerji alanında olduğu gibi tarım alanında da ihracat fırsatları doğacağı için çiftçilerimize önemli destekler devletimiz tarafından yapılıyor. Çiftçilerimizin ülkemizin kalkınması için bu emek ve çabalarını tebrik ediyorum. Mahsulleri bereketli, kazançlarının bol olmasını diliyorum” dedi.

Tarımsal kalkınmada çiftçilere verilen desteklerin her geçen gün artığını ve tarım arazilerinin en iyi şekilde kullanılması için çiftçilerin bilgilendirildiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Son yıllarda ülkemizde tarımsal kalkınmada büyük atılımlar gerçekleştirilmiş ve çiftçilerimiz hükumetimiz tarafından her alanda desteklenmektedir. Bu çalışmalar çiftlilerimize önemli avantajlar sağlamaktadır. Çiftçilerimizin üretimlerinin bol olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.