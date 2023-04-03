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Hisarcık’ta çiftçilere meyve ağaçlarında budama teknikleri eğitimi

HİSARCIK’TA ÇİFTÇİLERE MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

KÜTAHYA 03.04.2023, 11:59
Hisarcık’ta çiftçilere meyve ağaçlarında budama teknikleri eğitimi

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere meyve ağaçlarında budama tekniklerinin uygulamalı olarak gösterildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçemiz merkez ve köylerinde çiftçilerimize meyve ağaçlarında budama teknikleri uygulamalı olarak gösterilmiş, ayrıca gübreleme ve ilaçlama periyotları hakkında bilgi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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