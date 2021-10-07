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Hisarcık’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğrencileri Köprübaşı Camii Din Görevlisi Ali Sevinç’i ziyaret ettiler.

KÜTAHYA 07.10.2021, 15:33
Hisarcık’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğrencileri Köprübaşı Camii Din Görevlisi Ali Sevinç’i ziyaret ettiler.

Cami görevlisi Ali Sevinç’in Camiler ve Din görevlileri Haftasını kutlayan öğrenciler kendisine hediye takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Din Görevlisi Ali Sevinç, öğrencilere ikramda bulundu, ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve cami hakkında bilgiler verdi.

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