banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Avrupa'da transfer gündemi
Avrupa'da transfer gündemi
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi

Hisarcık’ta “Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı” kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından “Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı” kursu açıldı.

KÜTAHYA 01.04.2021, 12:40
3
Hisarcık’ta “Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı” kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından “Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı” kursu açıldı.

Çok programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında verilen toplam 72 saatlik Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı kursuna 37 kursiyer katılıyor.

Kurs Öğretmeni Cemil Şimşek, Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı kurslarının her ne kadar Zabıt Katipliğine hazırlıyormuş gibi görünse de asıl amaçlarının hayatın her aşamasında yer alan bilgisayarı bakmadan ve hızlı kullanabilmek olduğunu söyledi.

Şimşek, “ Pandemi nedeniyle iki grup halinde gerçekleştirdiğimiz kursumuza hemşire, polis memuru, öğretmen ve her kesimden kursiyerler büyük ilgi göstermektedir” dedi.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu