Hisarcık’ta biçerdöver ile hasat kontrolleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince biçerdöver kontrollerine devam edildiği bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından Halifeler köyünde biçerdöver ile hasat kontrolleri yapılarak dane kaybının en aza indirilmesi, biçerdöverlerin uygunluğu ve biçerdöver operatörlerinin belge kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerimiz hasat dönemi süresince devam edecektir” denildi.