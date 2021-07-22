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Hisarcık’ta bayramlaşma programı düzenlendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

KÜTAHYA 22.07.2021, 14:23
Hisarcık’ta bayramlaşma programı düzenlendi
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında, bu yıl da yine Ramazan Bayramı’nda bayramlaşma programının yapılamadığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Kademeli normalleşme sürecinde yine maskelerimizle mesafe kuralına uyarak bayramlaşmamızı yerine getirdik. İnşallah bundan sonra dini bayramlarımızda, milli bayramlarımızda kesintiye uğramaz. Bu durumun olmaması için ve bundan sonraki bayramları bayram havasında yaşamak için lütfen yine maske, mesafe kurallarına uyalım. Virüsün bitmesini ve dostların birbiriyle daha sarmaş dolaş olacağı günlerin gelmesi temennisiyle herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.
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