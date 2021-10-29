Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile proje okullarını kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Kapalı Pazar yerinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sonunda Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun ve İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında başarı göstererek proje okullarını kazanan 34 öğrenci ödüllendirildi.