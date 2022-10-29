Hisarcık’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kapalı Pazar yerinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sonunda Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen liseler arası, “Cumhuriyet” konulu kompozisyon, ortaokullar arası, “ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu şiir, ilkokullar arası, “Cumhuriyet” konulu resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile ilçe merkezi ve köy okullarının katılmış olduğu kültürel yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.