Hisarcık’ta arife günü vatandaşlar mezarlığa akın etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde asırlardan beri süregelen Kurban ve Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti geleneği devam ettiriliyor.

Bu yılki Ramazan Bayramı arifesinde Hisarcık İlçe Mezarlığı yine en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşların mezar ziyareti esnasında mezarlık çevresi özel araçlarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyup dualar etti.

Mezarlık ziyaretine iştirak ederek şehit mezarları ve yakınlarının mezarlarında dua eden Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutlayıp kek ikram etti. Başkan Çalışkan, ayrıca ilçe pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşların da bayramlarını kutladı.