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Hisarcık’ta annelere uyuşturucu semineri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından seminer düzenlendi.

KÜTAHYA 02.04.2021, 14:15
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Hisarcık’ta annelere uyuşturucu semineri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından seminer düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında Hisarcık’lı anneler için Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda seminer düzenlendi.

Narkotik Şube polisleri tarafından video ile verilen seminerde gençlerin uyuşturucu bağımlığından kurtulmasında en önemli etkenin anneler olduğunu anlatıldı. Annelerin, çocuklarının kimlerle konuştuğunu, eve geç gelmelerinden, aşırı uyumaları ve davranışlarındaki değişimleri iyi gözlemeleri gerektiğinin vurgulandığı seminerde annelerin çocuklarını bağımlılıktan korumakta en önemli etken olduğu belirtildi.
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