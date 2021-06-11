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Hisarcık’ta altyapı çalışmaları

Hisarcık ilçesi Güldüren köyü arasındaki 5 kilometrelik yolda genişletme ve onarım çalışması devam ediyor.

KÜTAHYA 11.06.2021, 10:13
Hisarcık’ta altyapı çalışmaları

Hisarcık ilçesi Güldüren köyü arasındaki 5 kilometrelik yolda genişletme ve onarım çalışması devam ediyor.

2021 İl Özel İdaresi onarım ve altyapı güçlendirme programında yer alan Güldüren Köyü arasındaki 5 kilometrelik yolda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 5 kilometre uzunluğundaki yolun yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.
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