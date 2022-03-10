Hisarcık’ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde trafik güvenliği ve şehir içi ulaşıma rahatlık kazandırmak amacıyla tır, kamyon gibi ağır vasıtaların ilçe merkezine girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Uygulanan yasak ile tır, kamyon gibi ağır vasıtaların şehir trafiğine ve alt yapıya olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yetkililer, sürücülere yasağa riayet etmeleri ve çevre yollarını kullanmalarını istediler.