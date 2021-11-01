Hisarcık’ta 80 üniversite öğrencisi Kızılay gönüllüsü oldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 80 Kızılay gönüllüsü Meslek Yüksek Okulu öğrencisi kahvaltı programında bir araya geldi.

Hisarcık Kızılay Temsilciliğince Esire Termal Tesisleri Restoranında düzenlenen kahvaltılı toplantıya, Kaymakam Didem Dinç Özay, Kızılay Temsilcisi Mustafa Şen, Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var, TÜGVA İlçe Temsilcisi Caner Tevfik Tekin, Genç Kızılay Temsilcisi Rıza Durmaz ve Kızılay gönüllüsü Meslek Yüksek Okulu üniversite öğrencileri katıldı. Toplantıda Kızılay’ın ilçedeki gönüllülük faaliyetleri anlatıldı. Hisarcık Kızılay temsilcisi Mustafa Şen, Kızılay’ın Fahri Başkanı Kaymakam Didem Dinç Özay’a Kızılay yeleği takdim etti.

Kahvaltı sonrasında Kızılay gönüllüsü öğrencilere Esire Termal Tesisleri tanıtıldı.