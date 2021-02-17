Hisarcık’ta 8 köy ’Koruma-gözetim bölgesi’ ilan edildi

Kütahya’nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda koyun keçi çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine, bulaşma riskine karşı Hisarcık ilçesinde merkez ve 8 köy koruma-gözetim bölgesi ilan edildi.

Konuyla ilgili Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda koyun keçi çiçek hastalığı çıkmış olup, hastalığın 10 kilometre yarıçapında bulaşma riski olduğundan, Hisarcık merkez ile Beyköy, Aşağı Yoncaağaç,Yukarı Yoncaağaç, Kutluhallar, Yenipınar, Karaağıl, Güldüren ve Hasanlar köyleri koruma-gözetim bölgesi ilan edilmiştir. Belirtilen köylerde hastalık sönüşüne kadar hayvan alım, satım işlemi yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlara 5996 Sayılı kanuna istinaden 15 bin 303 TL para cezası uygulanacaktır. İlçemizde koyun keçi çiçek hastalığı görüldüğü takdirde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir” denildi.