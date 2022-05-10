Hisarcık’ta 55 yıllık sulama kanalları bakımsızlıktan harap halde

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 55 yıllık sulama kanallarının bakımsızlıktan kırılıp, yıkıldığı bildirildi.

İlçede 55 sene önce yapılan ve zamanla eskiyip yıpranan sulama kanallarının kanal konumundan çıkarak adeta toprak arıklara döndüğüne dikkat çeken çiftçiler,” Daha önce Özel İdare tarafından ilçedeki eski kanalların bir bölümü yenilendi, ancak yüzlerce dekar arazinin bulunduğu Kaymakçı yeri ve Ova mevkiindeki kanallar yenilenmedi. Bugün bu kanalların beton bölümleri kırılıp, dağılmış, su dağıtım kapakları sökülmüş ve iş görmez durumda, kanala salınan suyun bir bölümü araziye varmadan kayboluyor. Zaten yıllardan beri kanalların tamiri hiç yapılmıyor. Kanalların ya yenisi yapılsın, ya da tamir edilsin” dediler.