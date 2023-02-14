Hisarcık’ta 48 kişilik yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, şirket organizasyonunda umreye gidecek olan 48 kişilik 2023 yılının ilk umre kafilesi dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Belediye Hizmet binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler ve yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra gözyaşları arasında kutsal topraklara gitmek üzere Zafer Hava Alanına uğurlandı.

Uğurlama törenine Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da iştirak etti.