Hisarcık’ta 41 sınıfta değerler eğitimi

Hisarcık İlçe Müftülüğünce ilçede bulunan ortaokul ve liselerdeki toplam 41 sınıfta değerler eğitimi verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “ İlçemizde bulunan ortaokul ve liselerdeki toplam 41 sınıfta İlçe Müftüsü Sabahattin Akyol, Vaizi Bilal Aydoğdu ve Manevi Danışman Hasan Hüseyin Kırlı tarafından verilen değerler eğitiminde Allah’a iman etmenin faydaları ve inkarın zararları öğrencilerle paylaşılarak tüm değerlerimize ve mukaddesatımıza sahip çıkmanın önemi anlatıldı. Bu hususta bizlere destek veren Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz ” denildi.