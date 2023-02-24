Hisarcık’ta 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Hisarcık ilçesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere bağışladılar.

İlçe merkezindeki 4-6 yaş Kur’an kursunda okuyan minik öğrenciler depremzedelerin yararlarının sarılmasına ve oradaki çocuklara destek olmak üzere kumbaralarında biriktirmiş oldukları paraları ilçe Müftüsü Sebahattin Akyol’a teslim ettiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de, “İyilik ve takvada yardımlaşın” buyuruyor. Bu ayeti kerimenin gereğini en güzel minik öğrencilerimiz gerçekleştirdi. Böylelikle tüm insanlığa örnek olacaklar, milletimiz de birlik beraberlik içerisinde depremzedelerin yararlarını sarmaya devam edecek” dedi.

Minik öğrencilerin kumbarasından çıkan 2 bin 750 lira TDV vasıtasıyla depremzedelere gönderildi.