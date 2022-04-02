Hisarcık’ta 4-6 yaş grubu çocuklar Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 4-6 yaş grubu Kuran kursundaki 9 öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i okumaya geçmesi nedeniyle kutlama programı düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada,” İlçemizde 4-6 yaş grubu Kuran Kursu öğrencilerimizden 9’unun Kur’an okumaya geçmesi nedeniyle hocaları Ayşe Tekin ile velilerin katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Yoğun gayret sarf ederek büyük başarı elde eden hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İlçe Müftülüğümüzün okul öncesi öğrenci sayıları halkımızın teveccühleriyle gün geçtikçe çoğalıyor. İlçe halkımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” denildi.