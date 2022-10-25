Hisarcık’ta 3 okula “Gümüş Rozet”

Kütahya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) çerçevesinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren Hisarcık ilçesinde 3 okul Gümüş Rozet aldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yürütülmeye başlanan Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) çerçevesinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu, Kutluhallar Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Gümüş Rozet almaya hak kazandı.

Kütahya’daki ödül törenine okul yöneticileri ile birlikte katılan Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, ödül alan okulları tebrik ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.