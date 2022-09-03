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Hisarcık’ta 17 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, şirket organizasyonunda umreye gidecek olan 17 kişilik 2022 yılının ilk umre kafilesi dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.
KÜTAHYA 03.09.2022, 09:40
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, şirket organizasyonunda umreye gidecek olan 17 kişilik 2022 yılının ilk umre kafilesi dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.
Şehitler Mahallesi Valide Sultan Kız Yurdu önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler ve yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra gözyaşları arasında kutsal topraklara uğurlandı.
Uğurlama törenine Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da iştirak etti.
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