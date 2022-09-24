Hisarcık’ta 166 öğrenciye hijyen, ağız ve diş sağlığı eğitimi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi görevlilerince Atatürk İlkokulunda 166 öğrenciye hijyen, ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İlçe Devlet Hastanesinde görevli Ebe Hanife Baştoğ ve Melisa Uçan tarafından Atatürk İlkokulunda 166 öğrenciye, hijyen, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenme konularında eğitim verilip broşür dağıtıldı. Öğrencilere animasyon tarzında videolar izlettirildi. Bu arada öğrenciler maket üzerinde nasıl diş fırçaladıklarını gösterdiler.