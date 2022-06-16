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Hisarcıklı şehit asker mezarı başında anıldı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehit asker Ahmet Yavuz şehadetinin 32. yılında mezarı başında dualarla anıldı.
KÜTAHYA 16.06.2022, 12:36
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehit asker Ahmet Yavuz şehadetinin 32. yılında mezarı başında dualarla anıldı.
1990 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki çatışmada şehit olan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Ahmet Yavuz’un şehadetinin 32. Yılında ilçeye bağlı Yukarı Yoncağaç köyündeki mezarı başında Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Köy Muhtarı Ömer Altın ve şehit askerin ailesinin katılımıyla dualarla anıldı.