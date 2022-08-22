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Hisarcıklı ev kadınlarının salça yapma telaşı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kadınlar tarafından yapılan organik salçalar güneşte kuruması için tepsilere bırakılıyor.

KÜTAHYA 22.08.2022, 09:48
Hisarcıklı ev kadınlarının salça yapma telaşı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kadınlar tarafından yapılan organik salçalar güneşte kuruması için tepsilere bırakılıyor.

Her yıl kışlık ihtiyaçları için domates ve biber salçası yaptıklarını söyleyen ev hanımları,” Kendi yetiştirdiğimiz domateslerin yanı sıra pazardan aldığımız kırmızıbiberleri karıştırarak yaptığımız salça çok lezzetli oluyor. Biber ve domatesleri kazan ve tencerelerde kaynatarak yaptığımız ev yapımı salçaları süzgüden geçirip tuzladıktan sonra tepsi ve sinilere doldurarak kuruması için balkonlara, teraslara veya yüksek alanlara bırakıyoruz. İyice kuruması için de ara ara karıştırıyoruz. Daha sonra kuruyan salçaları kavanozlara doldurup tüketime hazır hale getiriyoruz” dediler.

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