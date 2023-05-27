Hisarcıklı engelli küçük Mehmet’ten Erdoğan’a mesaj: ”Cumhurbaşkanım dünyanın tek lideri”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Özel Beyaz Öz İncim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 12 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Mehmet Yılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajında, “Dünyanın tek lideri Cumhurbaşkanımız” dedi.

Özel Beyaz Öz İncim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, burada eğitim gören 12 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Mehmet Yılan’la yakından ilgilenip sohbet etti. Cumhurbaşkanını çok sevdiğini söyleyen Mehmet, ”Cumhurbaşkanım 28 Mayıs’ta inşallah kazanırsınız. Bizler buradan duacıyız. Her şey güzel Türkiye’miz için. Dünyanın tek lideri Cumhurbaşkanım, Hisarcık’tan sevgiler” dedi.